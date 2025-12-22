A Benevento appalto integrato da 36 milioni per gli impianti di depurazione idrica

Sogesid ha pubblicato la gara di 36 milioni di euro (esattamente 36.040.757,90 euro) - disposta dal commissario Straordinario Unico - per l’appalto integrato degli impianti di depurazione a servizio del comune di Benevento. Alle imprese esecutrici si richiede il possesso della qualifica Soa OS22 per importi illimitati (prevalente) e della qualifica Soa OG6 (classifica VI). Aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti elementi (e relativi punteggi...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi