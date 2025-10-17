A Bolzano inaugurato il retail del Waltherpark firmato Chipperfield
Rigenerazione urbana: Highstreet Gallery sartà il cuore pulsante del nuovo complesso multifunzionale
Bolzano ha tagliato ieri il nastro della Highstreet Gallery, ovvero il tassello retail e shopping center del Waltherpark, che con oltre 600 milioni di euro di investimento complessivi e 127mila mq di superficie complessiva tra aree commerciali, residenziali, uffici e hotel, rappresenta il più grande intervento privato mai realizzato in Alto Adige. Highstreet Gallery sartà il cuore pulsante del nuovo complesso multifunzionale WaltherPark, firmato dall’archistar Sir David Chipperfield, progetto di ...