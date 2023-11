A Carpi bando da 11,5 milioni per completare la tangenziale nordovest di Alessandro Lerbini

A Monfalcone i lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza sull’autostrada A4 valgono 6,8 milioni

Opere stradali in gara in provincia di Modena e Gorizia per un valore totale di 18,3 milioni. A Carpi l’Unione delle Terre d’argine ha pubblicato il bando per i lavori di completamento della tangenziale nordovest nel tratto tra le vie Guastalla e la Sp 413 Romana Nord (bretella di Fossoli), la realizzazione di una rotatoria tra le vie Guastalla e la tangenziale Bruno Losi e del collegamento ciclabile con la zona autotrasportatori. L’intero progetto si pone come obiettivo il completamento della rete...