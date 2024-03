A Castellammare di Stabia gara Pnrr da 22 milioni

Il Comune di Castellammare di Stabia manda in gara l’appalto integrato (sul progetto di fattibilità) per la riqualificazione urbana del quartiere Savorito nella periferia Nord della città. Si tratta di un appalto Pnrr (misura 5 componente 2, Investimento 2.3) che rientra nel programma Pinqua. L’appalto viene mandato in gara con procedura aperta (non accelerata) con un valore stimato complessivo che sfiora i 22 milioni (esattamente 21.923.995,46 euro), di cui 515.633,94 euro per la redazione del progetto...