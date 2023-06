A Como, Vibo Valentia e Vicenza in gara interventi su tre impianti rifiuti per 35,2 milioni di Alessandro Lerbini

A Mariano Comense procedura ristretta da 19,1 milioni per l'impianto di codigestione anaerobica a umido di fanghi e Forsu









Nuove e vecchie discariche in gara per un importo complessivo di 35,2 milioni. Como Acqua assegna tramite procedura ristretta l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'impianto di codigestione anaerobica ad umido di fanghi e Forsu con produzione di biometano e compost presso il depuratore di Mariano Comense.

L'importo dell'appalto è di 19.148.848 euro. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro l'11 luglio.



La Presidenza del Consiglio dei ministri aggiudica ...