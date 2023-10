A Genova partono i lavori per il nuovo Gaslini: in 6 anni l’ospedale cambierà volto di Raoul de Forcade

Sottoscritto l’accordo tra Irccs e la concessionaria Zena Project (creata dal raggruppamento tra Cmb, Mieci e Arcoservizi) che avrà in gestione le opere per 22 anni









Via libera ai lavori per la costruzione del “Nuovo Gaslini”, cioè il progetto di riassetto e ristrutturazione dello storico ospedale pediatrico di Genova, che sarà portato a termine, nella sua completezza, entro il 2030. Ieri è stato sottoscritto l’accordo tra l’Irccs Istituto Giannina Gaslini e la concessionaria Zena Project (creata dal raggruppamento temporaneo di imprese tra Cmb, Mieci e Arcoservizi) che avrà in gestione le opere per 22 anni.

Il piano prevede la realizzazione già nell’arco di tre anni, di un nuovo monoblocco ospedaliero, denominato padiglione Zero (al posto degli attuali padiglioni 7 e 8, che verranno demoliti), ma anche la ristrutturazione di altri cinque padiglioni storici. Si tratta di un’operazione di partenariato tra pubblico e privato da 180 milioni di euro, di cui 130 finanziati dal privato e 50 circa a carico del pubblico (che comprende anche fonti finanziarie del sistema Gaslini, come la fondazione Gerolamo Gaslini e l’Istituto Giannina Gaslini), con 10 milioni provenienti dal Pnrr.

Tutto il progetto, da un punto di vista immobiliare e strutturale, sarà completato, come si è accennato, in sei anni e mezzo: tre anni per la realizzazione del padiglione Zero (che rispetterà la deadline imposta dal Pnrr: il 30 giugno 2026) e tre anni e mezzo per la ristrutturazione degli altri. Nel partenariato, è prevista la gestione, da parte del concessionario, dei servizi di facility management, compresa la fornitura energetica, per 19 anni dalla costruzione del padiglione Zero. La completa riorganizzazione del nosocomio pediatrico porterà anche a liberare, in un secondo tempo, gli altri padiglioni posizionati verso il mare, dove potranno trovare spazio servizi di ricerca, formazione e accoglienza, un asilo nido aziendale, piccole superfici di vendita (dalla lavanderia alla parafarmacia); c’è anche l’idea di creare un campus universitario. Ma per questa seconda parte del piano dovranno essere reperiti nuovi finanziamenti.

L’accordo appena firmato, ha detto Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto Gaslini, «è importante perché consente di avviare un progetto strategico per il futuro dell’ospedale, che è stato realizzato 85 anni fa e la cui parte strutturale, divisa in 20 padiglioni, oggi non è più adeguata a rispondere alle esigenze di una sanità moderna. Il nuovo Gaslini sarà diviso per intensità di cura: alta, media e bassa. E siamo riusciti a mettere a punto un progetto che ci permetterà di continuare l’attività medica mentre procede la costruzione del padiglione Zero, i cui lavori inizieranno a breve e rappresentano il primo lotto dell’intervento di ristrutturazione complessiva. Alla fine di questo percorso, che si concluderà entro sei anni e mezzo, avremo un ospedale completamente nuovo e moderno, in grado di dare i migliori servizi ai cittadini non solo per quanto riguarda la nostra città, la nostra regione e il nostro Paese ma anche a livello internazionale, come è sempre accaduto negli anni di vita del Gaslini. Auspichiamo, per il futuro, ulteriori finanziamenti pubblici da parte dello Stato e della Regione».

L’intervento, ha spiegato il direttore generale dell’Istituto, Renato Botti, sarà in quattro fasi: «la prima, come si è visto, consiste nella realizzazione del padiglione Zero e terminerà a giugno 2026; la seconda nella ristrutturazione dei padiglioni 17, 18, e 6, e si concluderà a giugno 2028; la terza prevede la ristrutturazione del padiglione 16 e finirà nell’agosto 2029; la quarta atterrà alla ristrutturazione del padiglione 15 e terminerà nel 2030». Il padiglione Zero accentrerà tutte le funzioni di emergenza e urgenza, a elevata intensità assistenziale e chirurgica per i bambini, le future mamme e le famiglie. Comprenderà, tra l’altro, 12 sale operatorie, 8 sale per travaglio e parto; 70 posti letto nelle aree di terapia intensiva e subintensiva pediatrica e neonatale; 130 posti letto nell’area delle degenze ordinarie. Complessivamente, i letti per la sede genovese del Gaslini saranno 493 (contro gli attuali 434).