A Graffignano (Vt) al via la bonifica dei rifiuti tossici per 9,5 milioni

Opere di bonifica in provincia di Viterbo. Sogesid, mediante la sottoscrizione di un accordo quadro a un unico operatore economico, affida l’intervento di bonifica del sito orfano in località Pascolaro, Casettone e Bivio del Pellegrino nel Comune di Graffignano. Il valore dell’intervento è di 9.555.288 euro.

La Sogesid è stata incaricata di realizzare un articolato intervento di bonifica e recupero ambientale nelle aree gravemente compromesse dalla contaminazione: oltre vent’anni fa furono interrate...