A Lucera bando da 9,3 milioni per il miglioramento sismico del liceo classico Bonghi con fondi Pnrr di Alessandro Lerbini

La gara della Provincia di Foggia rimane aperta fino al 7 agosto. Il cantiere avrà una durata di 495 giorni









Edilizia scolastica in gara in Puglia. La Provincia di Foggia appalta i lavori di miglioramento sismico e funzionale del liceo classico Ruggero Bonghi a Lucera. L'intervento è compreso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Missione 4 –Componente 1 – Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole», intervento finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU.



L'importo complessivo dell'appalto, comprensivo del costo della manodopera...