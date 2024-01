A Maltauro commessa da 114 milioni per la linea tramviaria di Padova

Il gruppo Icm-Impresa costruzioni Maltauro di Vicenza ha chiuso il 2023 con un doppio risultato: l’acquisizione, nell’ultimo scorcio dell’anno, di tre nuove commesse (due in Veneto e una in Basilicata) per un valore complessivo di 471 milioni di euro e il superamento, per la prima volta nella storia del gruppo, dei 600 milioni di euro di fatturato (nel 2022 Maltauro aveva registrato un fatturato di 596 milioni, in crescita del 30% sul 2021). Il piano industriale 2023-2025 del gruppo vicentino punta...

