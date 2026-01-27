A Milano Lendlease inciampa su un appalto di lavori per il Mind
Il Tar Lombardia: illegittimo revocare la gara senza spiegare il motivo. Accolto il ricorso dell’operatore arrivato primo in graduatoria
Scivolata di Lendlease su un appalto di lavori legato alla trasformazione del Mind a Milano. La società di trasformazione immobiliare che sta gestendo l’allestimento dell’area che ha ospitato l’Expo - in forza del Piano integrato di intervento sottoscritto, tra gli altri, anche con Autostrade per l’Italia - ha perso al Tar Lombardia contro un’impresa di costruzione che ha impugnato la decisione di revocare un appalto di lavori. L’appalto in questione riguarda il consolidamento dell’impalcato e di...