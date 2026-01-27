Appalti

A Milano Lendlease inciampa su un appalto di lavori per il Mind

Il Tar Lombardia: illegittimo revocare la gara senza spiegare il motivo. Accolto il ricorso dell’operatore arrivato primo in graduatoria

di Massimo Frontera

Scivolata di Lendlease su un appalto di lavori legato alla trasformazione del Mind a Milano. La società di trasformazione immobiliare che sta gestendo l’allestimento dell’area che ha ospitato l’Expo - in forza del Piano integrato di intervento sottoscritto, tra gli altri, anche con Autostrade per l’Italia - ha perso al Tar Lombardia contro un’impresa di costruzione che ha impugnato la decisione di revocare un appalto di lavori. L’appalto in questione riguarda il consolidamento dell’impalcato e di...

