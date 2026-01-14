A Napoli Webuild si aggiudica il lotto 1 della nuova linea 10 della metropolitana

Webuild, in consorzio con Consorzio Eteria, Costruire Spa, Icm Spa e Metropolitana di Napoli Spa, ha vinto un contratto da circa 660 milioni di euro valore totale per la realizzazione di una prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10 della metropolitana di Napoli. Il lotto è parte di un più ampio progetto che prevede un investimento complessivo stimato di oltre 3,1 miliardi, destinato a rivoluzionare la mobilità nell’area nord-orientale della città. La Linea 10 sarà driverless e permetterà a regime...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi