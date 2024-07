A Reggio Emilia global service da 73,5 milioni per gli immobili della Provincia

La Provincia di Reggio Emilia manda in gara - con procedura aperta - la gestione in global service dei servizi integrati e manutentivi del patrimonio provinciale. L’affidamento ha una durata di 5 anni più un rinnovo per altri cinque. L’importo a base d’asta (al lordo dei lavori e al netto degli oneri per la sicurezza) è di 22.823.013 euro. Ma il valore complessivo della gara indicato nel bando è di quasi 73,5 milioni di euro (esattamente 73.494.436,40 euro), valore che include le opzioni per interventi...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi