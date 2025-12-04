A Roma 500 milioni per chiudere la gestione commissariale del debito
Negli emendamenti dei relatori l’anticipazione per gestire le poste residue
Sul treno del decreto legge «Economia» sale la regola che chiude definitivamente, dopo 17 anni, la gestione commissariale del vecchio debito del Comune di Roma. Nel corso della sua lunga vita, la “bad company” del Campidoglio ha dovuto mettere mano a un disavanzo da 16,7 miliardi, figlio della differenza fra i 22,4 miliardi di debito e i 5,7 miliardi di massa attiva rilevati dal piano di rientro iniziale. E la via d’uscita scritta in uno degli emendamenti dei relatori al provvedimento in discussione...
