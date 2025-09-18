A Roma manutenzione degli impianti elettrici in due mercati municipali per 11 milioni

Roma Capitale ha pubblicato due bandi di accordo quadro quadriennale per i lavori relativi agli adeguamenti normativi degli impianti elettrici e antincendio delle sedi dei mercati e delle relative aree di pertinenza. Il valore complessivo delle gare inserite in Top ten è di 11 milioni, suddivisi equamente tra i municipi VI e VII. Gli avvisi rimangono aperti fino al 30 settembre.



L’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo affida i lavori di adeguamento sismico dell...

