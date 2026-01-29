A Sesto San Giovanni ripartono i lavori per realizzare la Città della Salute firmata da Cucinella
Dopo l’accordo sugli extra costi per il caro materiali Fincantieri, Condotte 1880 e Edison Next riattivano il cantiere. La conclusione dei lavori slitta al 2029
La società consortile Cisar - partecipata da Fincantieri Infrastrutture Sociali - Finso (51%), Condotte 1880 (39%) e Edison Next (10%) - torna ad aggredire la trasformazione delle ex acciaierie Falck di Sesto San Giovanni per realizzare al loro posto la Città della salute e della ricerca. Si tratta di un grande intervento pubblico del valore di 560 milioni di euro ideato diversi anni fa e che solo ora, superato l’ultimo scoglio del caro materiali, riparte per passare dalla carta al cantiere. La ripartenza...