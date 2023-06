A Siracusa vince il sindaco uscente di Azione, il centrodestra non passa

Il centrodestra perde in tre dei quattro Comuni andati al ballottaggio in Sicilia









Il centrodestra perde in tre dei quattro Comuni andati al ballottaggio in Sicilia, mentre a Piazza Armerina, in provincia di Enna, si presentava al secondo turno in una sfida fratricida. Niente da fare a Siracusa per Ferdinando Messina, sostenuto da 5 liste con i simboli di partito e da altre 6 civiche, che si ferma intorno al 44%. Con oltre il 55% dei voti vince Francesco Italia, dirigente di Azione e sindaco uscente appoggiato al secondo turno anche dal gruppo che fa riferimento all’esponente di...