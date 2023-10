A Torino accordo Cdp-Iren per l’efficientamento di 800 immobili pubblici di El&E

Investimento di 100 milioni per finanziare cantieri con orizzonte 2029









La multiutility reggiana Iren SpA e Cassa depositi e prestiti hanno sottoscritto un contratto per una linea di finanziamento «di tipo Green» di 100 milioni di euro - con una durata di 12 anni - mirata a finanziare la riqualificazione energetica di 800 immobili pubblici a Torino. Il progetto verrà realizzato da Iren Smart Solutions e, spiega un comunicato, «prevede numerosi interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, oltre ad attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e di messa a norma degli impianti e alla fornitura dei vettori energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento)». L’obiettivo, spiega sempre la nota delle parti coinvolte nell’iniziativa, è quello di ottenere «un risparmio sul consumo energetico, al termine degli interventi previsti, superiore al 30%». In realtà l’operazione annunciata in questi giorni era già stata avviata nel luglio scorso intervenendo su alcuni edifici pubblici «maggiormente energivori» con lavori per quasi 10 milioni di euro. «Il finanziamento ottenuto da Iren - ha commentato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo - supporta l’accordo sottoscritto con la Città grazie al quale 800 immobili di proprietà comunale entro la fine del 2029 verranno riqualificati energeticamente con l’obiettivo di renderli più efficienti dal punto di vista dei consumi e più sostenibili dal punto di vista ambientale»