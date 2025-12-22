A Torino il team guidato da Mvrdv vince il concorso per riqualificare la Gam

Il gruppo di progettazione composto da Mvrdv, Balance Architettura, EP&S Group, Michelangelo Di Gioia e Filippo Busato si è aggiudicato il primo posto del concorso promosso da Fondazione Torino Musei e Fondazione Compagnia di San Paolo, con il supporto della Città di Torino e della Fondazione per l’Architettura/Torino per progettare il grande Piano di riqualificazione, rilancio e valorizzazione della Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino (Gam).

Il progetto vincitore sarà presentato...