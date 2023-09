A Varese in gara l'ammodernamento della rete idrica per 33,7 milioni di euro di M.Fr.

Appalto Pnrr in quattro lotti per rinnovare, anche tecnologicamente, la fornitura ai comuni della provincia. Offerte entro il 29 settembre









La Alfa Srl di Varese manda in gara, con procedura aperta, un appalto di lavori idrici suddiviso in quattro lotti per l'efficientamento della rete nell'ambito del «piano di digitalizzazione ed efficientamento delle reti idriche attraverso la distrettualizzazione ed il controllo attivo delle perdite e delle pressioni di esercizio per la provincia di Varese». Si tratta di un appalto Pnrr, che beneficia anche di un cofinanziamento Bei. La suddivisione in lotti segue il criterio della specializzazione...