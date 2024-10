A Venezia gara da quasi 40 milioni per la nuova questura

La Città Metropolitana di Venezia ha mandato in gara i lavori per la realizzazione della nuova questura. La competizione - con procedura aperta - vale quasi 40 milioni (esattamente 39.636.462,97 euro, di cui di cui 38.982.841,71 euro di lavori, 393.703,58 euro per il superamento barriere architettoniche e 259.917,68 euro di oneri per la sicurezza). Complessivamente, il progetto esecutivo prevede una spesa di 48 milioni di euro. Il costo della manodopera è calcolato in poco più di 10 milioni di euro...

