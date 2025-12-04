A22, Autobrennero in campo: domanda per nuova concessione
Il ministero delle Infrastrutture: per conoscere i soggetti interessati al bando occorre attendere
La gara per l’affidamento della nuova concessione cinquantennale della autostrada A22 Modena-Brennero (Autobrennero) compie un passo avanti. Ieri alle ore 12 è scaduto il termine, fissato dal bando del Mit (ministero Infrastrutture e Trasporti), per presentare le domande di partecipazione. Si tratta, è bene precisare, di pure manifestazioni di interesse: non ci sono ancora offerte economiche, quelle arriveranno più avanti, dopo l’espletamento di una serie di passaggi indicati dalla procedura di gara...