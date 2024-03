A24-A25, in gara i progetti di adeguamento sismico di 15 viadotti per 14,8 milioni

Con una bando suddiviso in tre lotti vanno in gara i servizi di architettura ed ingegneria per la direzione lavori, assistenza della direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e supporto al Cse dei lavori di adeguamento strutturale per la messa in sicurezza sismica di 15 viadotti prioritari delle autostrade A24 ed A25. Il valore complessivo dei servizi è di 14,8 milioni. Le offerte dovranno pervenire entro il 12 aprile.



La Top 10 dei bandi di progettazione della settimana...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi