A2A punta sui data center: investiremo 1,6 miliardi

Il pezzo forte del nuovo piano al 2035? «Giochiamo seriamente la partita sui data center, prevedendo investimenti per 1,6 miliardi, sia come energy partner sia come sviluppatore diretto». L’apertura all’estero? «Vogliamo ragionare in un’ottica europea nelle due filiere in cui ci sentiamo più forti: ambiente e rinnovabili». L’eventuale apertura a soci finanziari di singoli business? «Abbiamo aumentato a 23 miliardi gli investimenti complessivi al 2035, tutti finanziati con i nostri flussi di cassa...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi