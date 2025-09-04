Abusi, anche il seminterrato nel calcolo del limite volumetrico
Lo ricorda il Tar Lazio bocciando il ricorso di un proprietario
Nel caso di sanatoria di un’opera a più livelli, nel calcolo relativo al requisito dimensionale massimo dell’opera abusiva (pari a 750 metri cubi) rientrano tutte le parti dell’edificio, anche quelle edificate al di sotto del piano stradale. È quanto emerge dalla sentenza n. 15734/2025 pronunciata dal Tar del Lazio in merito al ricorso di una persona che chiedeva il condono di una struttura.
La vicenda inizia nel 2022 quando viene depositato il ricorso al Tar contro l’ordinanza di diniego di sanatoria...