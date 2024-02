Abusi in area vincolata, demolizione legittima anche senza parere della Sovrintendenza

Nel caso di abuso in area soggetta a vincoli, l’ordinanza di demolizione del Comune non ha bisogno del parere della Soprintendenza. Con questa motivazione il Tar di Napoli, con la sentenza 1033/2024 ha respinto il ricorso di una persona che aveva realizzato un abuso in un’area sottoposta a vincoli. La vicenda nasce nel 2019 quando il dirigente del Comune di San Giuseppe Vesuviamo notifica il provvedimento con cui si ordina la demolizione di un’opera muraria realizzata senza titolo edilizio. C’è il...

