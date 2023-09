Abusi, Codice dei beni culturali non superabile dalle deroghe post sisma 2016 di Massimo Frontera

Il Tar Umbria difende il perimetro delle norme eccezionali e temporanee concesse dopo il terremoto in Italia Centrale. Si conferma impossibile la regolarizzazione senza autorizzazione paesaggistica









Nel comune di Norcia una residente ha cercato di far valere una interpretazione estensiva delle norme eccezionali e temporanee riservate alle popolazioni colpite dal sismi che nel 2016-2017 hanno colpito l'Italia Centrale. Si tratta delle norme - in vigore dal settembre 2018 - che consentivano ai residenti con case inagibili di provvedere in autonomia a realizzare soluzioni abitative applicando il regime più permissivo del testo unico edilizia. La stessa norma (più precisamente l'articolo 8-bis del...