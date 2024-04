Abusi, niente demolizione con domanda di sanatoria pendente

Il Comune non può ordinare la demolizione di opere abusive oggetto di domanda di sanatoria non ancora esaminata. Con questa motivazione il Tribunale amministrativo di Salerno, con la sentenza 961/2024, ha accolto il ricorso di una persona che aveva presentato ricorso contro l’ordinanza demolitoria emanata dal Comune di Tramonti in merito alla realizzazione di una serie di muretti di contenimento in cemento armato realizzati senza titolo.

Nello specifico il Comune aveva emanato un’ordinanza di demolizione...