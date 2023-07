Abusi, niente sanatorie nelle aree vincolate di Davide Madeddu

Lo ricorda il Tar Lazio bocciando il ricorso contro la demolizione ordinata dal Comune di Roima









Non possono essere sanate le opere realizzate abusivamente in aree in cui siano stati apposti vincoli sulla base di leggi regionali e statali. È una delle motivazioni, contenute nella sentenza 11612/2023 pronunciata dal Tar di Roma, con cui è stato respinto il ricorso di una persona che aveva chiesto l'intervento dei giudici amministrativi contro l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune. La vicenda riguarda una struttura realizzata «senza titolo» negli anni 80. Nel 2004 la presentazione dell'...