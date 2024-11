Abusi, Pa non tenute a verificare gli effetti della demolizione sulle opere legittime

In caso di opere realizzate senza autorizzazione, l’Amministrazione non è tenuta a verificare se la rimozione degli abusi reca danno alla parte legittimamente edificata. Con questa motivazione il Tar della Campania, sezione terza, con la sentenza 5949/2024 ha respinto il ricorso di una persona che aveva realizzato tre manufatti in aderenza alle fabbriche esistenti e 1 rampa di collegamento, in area soggetta a vincolo paesaggistico e sismico, senza titolo edilizio e autorizzazione correlata al predetto...

