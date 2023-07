Abuso d'ufficio, Bruxelles pretende una maggiore cautela nell'abrogazione del reato di Ettore Jorio









Sono in tanti a concordare con Gratteri e numerosi altri, tra i quali la Commissione europea. In un sistema - dove l'omertà governa la quotidianità amministrativa, dove le complicità tra forti e deboli è una buona palestra in cui fare i muscoli per la carriera nella Pa, dove chi ha potere lo tiene cosi stretto sino a intorpidire i tendini, dove chi aspira a fare parte della catena di comando è disposto a rompere le ossa di chiunque - non si può fare a meno di un importante reato spia. Tale è l'abuso...