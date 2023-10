Abuso d’ufficio escluso senza esercizio di funzione di P.Mac.

Punibile solo la condotta espressione dell’attività del pubblico ufficiale









Va escluso l’abuso d’ufficio se la condotta contestata al pubblico ufficiale è stata messa in atto quando non esercitava la sua funzione. L’articolo 323 del Codice penale, infatti, nel prevedere che l’abuso d’ufficio debba essere commesso nello svolgimento delle funzioni o del servizio, circoscrive la punibilità delle condotte abusive realizzate dal pubblico funzionario «nell’ambito della sua attività funzionale, quale espressione dell’attività pubblica a lui affidata». Con queste motivazioni, depositate ieri (sentenza 40428) la Corte di Cassazione, il 22 giugno scorso, ha annullato senza rinvio la condanna per abuso d’ufficio di Raffaele Marra, ex capo del Dipartimento risorse umane del Comune di Roma e già ufficiale della Guardia di Finanza, perché il fatto non sussiste.

L’accusa era di non essersi astenuto in occasione della nomina del fratello, di competenza del Sindaco, al vertice della Direzione turismo del Campidoglio. Per la Suprema corte la segnalazione del fratello, da parte dell’imputato, in una riunione informale, era avvenuta al di fuori dello svolgimento delle funzioni facendo, valere solo la propria influenza politica nell’amministrazione capitolina.