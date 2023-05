Abuso d’ufficio, meno procedimenti e più contestazioni di Giovanni Negri

Se la “paura della firma” è tra forse la principale delle ragioni che giustificano il nuovo intervento sull’abuso d’ufficio che il ministero della Giustizia presenterà a fine mese, i dati depositati ieri alla camera, in commissione Giustizia, dallo stesso ministero non sembrano testimoniare una situazione drammatica. Più aggiornati e completi delle ultime elaborazioni, i numeri forniti dalla Direzione generale di statistica di via Arenula testimoniano la diminuzione dei procedimenti davanti alle ...