Accesso agli atti anche oltre il termine di impugnazione se l'appaltatore intende segnalare all'Anac scorrettezze procedurali di Stefano Usai

Link utili Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza del 24 maggio 2023, n. 5120 Consiglio di Stato

Ribadita l'applicabilità agli appalti dell'accesso civico generalizzato come confermato dal nuovo Codice dei contratti









Accesso sempre da consentire, anche se risulta decorso il termine per l'impugnazione, se il concorrente non ha esigenze difensive ma intende far acclarare scorrettezze della procedura. In questo senso si esprime il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 5120/2023 che ribadisce l'applicabilità agli appalti dell'accesso civico generalizzato come oggi confermato dall'articolo 35, comma 1, del nuovo Codice dei contratti.

Il caso

La sentenza del Consiglio di Stato risulta di particolare rilevanza...