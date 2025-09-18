Accesso agli atti da consentire a chi partecipa alle consultazioni preliminari (sfociate in un affidamento diretto)

La vicenda affrontata dal Tar Lazio, Roma, sez. I-quater, sentenza n. 14725/2025 risulta di particolare interesse in relazione alle puntualizzazioni espresse circa i rapporti tra la consultazione preliminare del mercato e la richiesta di accesso agli (dell’aggiudicataria) espressa dall’operatore economico che ha partecipato alle consultazioni. Anche se il caso riguarda il pregresso codice è bene evidenziare che la statuizione risulta valida anche in relazione all’attuale ordinamento.

Le consultazioni...