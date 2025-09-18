Accesso agli atti da consentire a chi partecipa alle consultazioni preliminari (sfociate in un affidamento diretto)
Il caso esaminato dal Tar Lazio riguarda il pregresso codice ma la conclusione risulta valida anche nell’attuale ordinamento
La vicenda affrontata dal Tar Lazio, Roma, sez. I-quater, sentenza n. 14725/2025 risulta di particolare interesse in relazione alle puntualizzazioni espresse circa i rapporti tra la consultazione preliminare del mercato e la richiesta di accesso agli (dell’aggiudicataria) espressa dall’operatore economico che ha partecipato alle consultazioni. Anche se il caso riguarda il pregresso codice è bene evidenziare che la statuizione risulta valida anche in relazione all’attuale ordinamento.
Le consultazioni...