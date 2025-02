Accesso agli atti, illegittime le «istanze setaccio»

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 179/2025) ha chiarito che nessuna forma di accesso agli atti, che sia di tipo documentale, o civico, ovvero disciplinato da specifiche norme di settore, può essere fondato sul mero “sospetto” di comportamenti illegittimi della Pa. Sarà doveroso respingere istanze di accesso civico che non rispettino il canone della buona fede e il divieto di abuso del diritto perché aventi come effetto (e talvolta scopo) il blocco della macchina burocratica; così come istanze di...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi