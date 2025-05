Accesso agli atti, «no» per utilizzo di dati che non siano già contenuti nei documenti della Pa

È inammissibile la domanda di accesso volta ad acquisire notizie che presuppongano un’attività di elaborazione dati da parte della Pa. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con l’articolo 2, comma 2, del Dpr n. 184 del 2006 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) secondo cui «la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso» e con l’articolo 22, comma 1, lettera d), della legge ...