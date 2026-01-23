Accesso agli atti, oscuramento dell’offerta solo dopo la valutazione motivata e autonoma del Rup
Tar Veneto: no all’appiattimento sulle richieste degli operatori economici
La decisione di oscurare dei dati/informazioni delle offerte – a tutela di affermati segreti tecnici/commerciali -, deve essere conseguenza di una autonoma valutazione da parte del Rup che è tenuto ad esplicitarne i motivi. In questo senso il Tar Veneto, Venezia, sez. I, sentenza n. 64/2026
La vicenda
Il ricorrente, secondo classificato in una procedura di gara finalizzata alla stipulazione di...