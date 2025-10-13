Accesso agli atti, regime privilegiato per i primi cinque in gara
Tar Calabria: l’onere di argomentare l’indispensabilità dei documenti richiesta sussiste solo a fronte della richiesta di oscuramento motivata
Ai fini della tutela del diritto di ac cesso agli atti (cui all’art. 36, comma 2 del Dlgs n. 36/2023), gli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria godono di un «regime ostensivo privilegiato», presunto iuris et de iure dal legislatore, che quindi non richiede il bisogno di dover comprovare il proprio interesse differenziato e qualificato. L’onere di allegazione del requisito di indispensabilità della documentazione richiesta, ai fini della difesa in giudizio, sussiste...