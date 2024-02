Accesso agli atti, se il fascicolo è andato perso vanno accertati i responsabili

Secondo il Tar Salerno (sentenza n. 9/2024) quando un ufficio ha difficoltà a rintracciare le pratiche oggetto di una richiesta di accesso deve comunque provare a reperirle presso altri soggetti; eventualmente estendendo le ricerche non solo presso altre Pa ma persino presso i soggetti privati in possesso di una copia della documentazione richiesta. E solo in caso di definitivo esito negativo delle indagini, l’ufficio può adottare la risposta negativa all’interessato, tuttavia motivando adeguatamente...

