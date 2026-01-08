Amministratori

Accesso agli atti, via libera anche senza data esatta del documento

La Pa ha un obbligo attivo di individuazione del documento, anche se l’operazione è complessa o richiede tempi più lunghi

di Pietro Alessio Palumbo

Il Tar Bari (sentenza n. 1146/2025) ha chiarito che l’accesso non può essere bloccato solo perché il cittadino non ricorda la data esatta dell’atto richiesto. Quando l’istanza offre comunque coordinate sufficienti per orientare la ricerca, la Pa ha un obbligo attivo di individuazione del documento, anche se l’operazione è complessa o richiede tempi più lunghi: l’istanza resta pienamente ammissibile se indirizzata con precisione al contenuto dell’atto.

