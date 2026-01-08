Accesso agli atti, via libera anche senza data esatta del documento

Il Tar Bari (sentenza n. 1146/2025) ha chiarito che l’accesso non può essere bloccato solo perché il cittadino non ricorda la data esatta dell’atto richiesto. Quando l’istanza offre comunque coordinate sufficienti per orientare la ricerca, la Pa ha un obbligo attivo di individuazione del documento, anche se l’operazione è complessa o richiede tempi più lunghi: l’istanza resta pienamente ammissibile se indirizzata con precisione al contenuto dell’atto.

Il Tar ribadisce che l’amministrazione non può...