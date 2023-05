Accesso civico, illegittimo il «no» per tutelare segreti tecnici e commerciali senza la prova concreta del pregiudizio da evitare di Michele Nico

In termini di indebito vantaggio a terzi e di conseguente distorsione della concorrenza









Per negare l'istanza di accesso civico generalizzato non basta che il soggetto pubblico evochi la necessità di tutela di segreti tecnici e commerciali, ma deve dare prova concreta del pregiudizio che la conoscenza della documentazione richiesta potrebbe comportare all'ente, in termini di indebito vantaggio a terzi e di conseguente distorsione della concorrenza. Questo il principio affermato dal Tar Lombardia, Sezione III, con la sentenza n. 590/2023, che ha confermato il carattere d'eccezione da ...