Accesso dei consiglieri agli atti, ok al rilascio digitale se la documentazione è voluminosa

L’accesso può riguardare anche atti anteriori all’elezione e pratiche edilizie in forma integrale, con obbligo di protezione dei dati sensibili e rispetto del segreto d’ufficio

di Clemente Lombardi e Giuseppe Fiorillo

Il ministero dell’Interno, con parere del 10 dicembre 2025, fornisce alcune importanti precisazioni in merito a tre distinte domande poste da un ente locale in merito all’accesso agli atti esercitato dai consiglieri comunali secondo l’articolo 43, comma 2 del Dlgs 267/2000.

Il quesito esaminato dal ministero trae origine dalle richieste di un segretario comunale tendenti a conoscere:

- se a fronte di formale istanza l’ente locale...

