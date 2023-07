Accesso a dati e curriculum per i quali sono previsti obblighi di pubblicazione di Manuela Sodini

Link utili Garante Privacy, provvedimento dell'1 giugno 2023, n. 222 Altri provvedimenti

Ma vanno oscurate le informazioni personali se sproporzionate rispetto alla finalità della trasparenza









É ammesso l'accesso ai dati e ai curriculum dei componenti in carica della commissione consultiva per la mobilità, per i quali sono previsti obblighi di pubblicazione obbligatoria; provvedendo a oscurare le informazioni personali se sproporzionate rispetto alla finalità di trasparenza. Questa la sintesi del parere del Garante della Privacy rispetto alla richiesta ricevuta dal Garante regionale dei diritti della persona in ordine a un ricorso contro un provvedimento di diniego di un accesso civico...