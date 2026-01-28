Accesso e prove dei concorsi, incentivi tecnici, scorrimento delle graduatorie

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Accesso ai concorsi, carichi pendenti e dichiarazioni: no all’esclusione automatica

Nei concorsi pubblici, una clausola del bando formulata in modo generico sull’assenza di condanne o procedimenti penali non può giustificare l’esclusione automatica del candidato che non abbia dichiarato un carico pendente per un reato che, in concreto, non impedisce la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

L’obbligo di dichiarazione va quindi circoscritto ai soli procedimenti relativi a reati che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto con la pubblica amministrazione, con la conseguenza che solo l’omissione di questi ultimi può produrre effetti espulsivi automatici. È quanto chiarito dal Tar Campania Napoli, sezione II, sentenza 9 gennaio 2026, n. 125.

Incentivi per le funzioni tecniche, la base resta l’importo a gara

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione 30 dicembre 2025, n. 475/2025/PAR, è tornata a delimitare in modo puntuale il perimetro degli incentivi per le funzioni tecniche (articolo 45 del Dlgs 36/2023).

Il limite del due per cento va calcolato sull’importo posto a base della procedura di affidamento, e non sull’importo contrattuale risultante dal ribasso. In caso di proroghe o prestazioni aggiuntive che comportino una reale modifica del contratto originario, l’incentivo è ammissibile solo se rientra nello stanziamento del contratto ed è parametrato al valore della modifica.

Resta centrale il principio della programmazione preventiva: se lo stanziamento per gli incentivi non è previsto nel quadro economico iniziale, non è consentito utilizzare le economie emerse in fase di gara. La Corte ha richiamato inoltre la possibilità, prevista dallo stesso articolo 45, di adottare modalità alternative di remunerazione delle funzioni tecniche, escludendo in tal caso l’applicazione dell’incentivo per evitare fenomeni di sovra-incentivazione.

Quanto ai servizi e alle forniture, la qualificazione come “di particolare importanza” richiede una motivazione puntuale e verificabile, ancorata ai presupposti dell’articolo 32 dell’allegato II.14 al codice, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.

Scorrimento delle graduatorie

Lo scorrimento delle graduatorie concorsuali non è un’operazione neutra sul piano degli obblighi assunzionali. La scelta dell’amministrazione di coprire posti vacanti mediante utilizzo di idonei equivale, a tutti gli effetti, a una nuova assunzione e comporta quindi il rispetto delle quote di riserva previste dalla legge 68/1999.

Anche quando si attinge a graduatorie già formate, l’ente è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di validità vigenti al momento in cui viene assunta la determinazione di procedere allo scorrimento. Il principio si inserisce in un orientamento ormai consolidato, che valorizza la funzione sostanziale dello scorrimento come strumento ordinario di reclutamento.

Il chiarimento è contenuto nell’ordinanza 4 gennaio 2026, n. 214, della Corte di Cassazione, in linea con quanto già affermato dalla stessa Corte con la pronuncia n. 19849/2025.

Valutazione delle prove concorsuali

Il Tar Lazio-Roma, sezione I, con la sentenza 16 gennaio 2026, n. 976, ha ribadito alcuni principi consolidati in materia di valutazione delle prove concorsuali, chiarendo i limiti degli obblighi gravanti sulle commissioni esaminatrici e l’ampiezza della loro discrezionalità tecnica.

Nelle prove articolate in più quesiti, la commissione non è tenuta a fissare un punteggio minimo di superamento per ciascun quesito, essendo sufficiente la previsione di un punteggio minimo riferito alla prova nel suo complesso, unitamente alla predeterminazione dei criteri di valutazione, come previsto dal Dpr 487/1994. Non può inoltre sostenersi l’esistenza di un diritto dei candidati a conoscere preventivamente quali profili di valutazione la commissione ritenga più qualificanti ai fini dell’attribuzione dei voti.

Ciò che rileva, ai fini della trasparenza e della correttezza dell’azione amministrativa, è la predeterminazione dei criteri di valutazione, espressione di un’ampia discrezionalità tecnica che, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo i casi di manifesta illogicità o irrazionalità. In questo quadro, il controllo giurisdizionale resta limitato alla verifica della coerenza e non arbitrarietà dell’operato della commissione, senza possibilità di sostituirsi alle valutazioni tecniche effettuate in sede concorsuale.