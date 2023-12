Accordi coesione, ai trasporti metà dei fondi per le Regioni

Strade locali e ponti, linee e stazioni ferroviarie, nuovi treni, piste ciclabili, terminal aeroportuali. Le opere per la mobilità e i trasporti assorbono quasi la metà delle risorse del Fondo nazionale di sviluppo e coesione - circa 4,6 miliardi - ripartite con i primi sei Accordi per la coesione tra il governo e le Regioni: al momento hanno firmato Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte, Liguria e Marche. Siamo oltre il 45% e tutte le altre aree tematiche del Fondo, confermate per la programmazione...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi