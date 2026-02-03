Accordi di collaborazione, il Mit pubblica le linee guida: regole operative e modello-tipo
Dopo il Correttivo arrivano le indicazioni su attivazione, contenuti e premi di accelerazione in attuazione di una milestone Pnrr. Obiettivo: velocizzare l’esecuzione
A un anno dall’entrata in vigore del correttivo appalti (Dlgs n. 209/2024), sono state pubblicate nel sito del ministero delle Infrastrutture leModello di accordo di collaborazione, in ottemperanza agli obiettivi del Pnrr. Il materiale pubblicato quindi comprende...