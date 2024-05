Accordi quadro banditi con il vecchio codice, contratti attuativi senza revisione prezzi anche dopo il 1° luglio 2023

A definire il regime normativo di riferimento del contratto attuativo di un accordo quadro è il momento in cui è stata promossa la gara principale non il momento in cui è stato assegnata e firmata la singola commessa operativa. La conseguenza è che se il bando per l’accordo quadro è stato promosso sotto la vigenza del vecchio codice appalti (il Dlgs 50/2016) che non prevedeva la revisione prezzi, anche i singoli contrati operativi assegnati a valle di quell’accordo non potranno godere delle novità...

