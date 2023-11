Accordo sul premier eletto, l’anti ribaltone diventa soft di Emilia Patta

Riforme. Via libera dal centrodestra: maggioranza allargabile con il vincolo del programma - Saranno cancellati i senatori a vita. Casellati: «Più stabilità al Paese e centralità ai cittadini»









Premier eletto direttamente dai cittadini con un sistema maggioritario che assicuri il 55% dei seggi in Parlamento e quindi la governabilità, potere di nomina dei ministri e di scioglimento delle Camera ancora formalmente in capo al Presidente della Repubblica. La bozza di riforma che introduce il premierato all’italiana ha avuto ieri il via libera politico dei leader della maggioranza: l’approdo in Cdm è ora previsto per venerdì 3 novembre. Si tratta di cinque articoli che vanno a modificare tre articoli fondamentali della Costituzione - l’88 sul potere del Capo dello Stato di scioglimento delle Camere, il 92 sulla nomina del premier e il 94 sulla mozione di fiducia e sfiducia al governo - con l’aggiunta a sorpresa di un articolo che modificando il 59 e abolisce di fatto i senatori a vita: niente più nomine da parte del Capo dello Stato, avranno questo ruolo solo gli ex inquilini del Quirinale.

«Abbiamo fatto un grande passo avanti verso la “riforma delle riforme”, che darà stabilità al Paese e restituirà centralità al voto dei cittadini con l’elezione diretta del premier». gioisce la ministra azzurra delle Riforme Elisabetta Casellati parlando di «compattezza della maggioranza». E in effetti sembra che non ci siano state particolari impuntature da parte dei due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, rispettivamente leader della Lega e di Forza Italia. Il leader leghista ha avuto per altro come contropartita l’assicurazione che entro la metà di novembre il Ddl Calderoli sull’autonomia differenziata sarà licenziato dalla prima commissione per approdare nell’Aula di Palazzo Madama. Piuttosto la riunione è servita a mettere a punto alcune modifiche rispetto al testo originario (anticipato dal Sole 24 Ore il 3 settembre scorso) per andare incontro alle perplessità di merito fatte pervenire informalmente dal Quirinale. Nel mirino era finita soprattutto la cosiddetta fiducia costruttiva, ossia la norma antiribaltone fortemente voluta dalla Lega che prevedeva che in caso di cessazione dalla carica il premier eletto potesse essere sostituito dal Parlamento solo a condizione che il nuovo premier fosse sostenuto dalla stessa identica maggioranza: una limitazione che esponeva al rischio di ritorno al voto ad ogni crisi politica. La soluzione trovata rende meno rigido il sistema permettendo l’allargamento della maggioranza e quindi la possibilità di sostituire una parte di essa con altri apporti in Parlamento: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici sui cui il Governo del Presidente eletto ha chiesto la fiducia delle Camere», si legge all’articolo 4 della bozza di riforma che modifica l’articolo 94 della Costituzione. Insomma, il premier eletto può tornare davanti alle Camere per allargare la sua maggioranza qualora un partito dovesse togliergli la fiducia a condizione che porti avanti il programma originario: il vincolo si sposta dalla maggioranza numerica al programma, parametro evidentemente più evanescente. In caso di sostituzione del premier, inoltre, al vincolo del programma si aggiunge la condizione che sia un parlamentare eletto nelle file della coalizione vincente: niente più governi Draghi o Monti.

Altra novità di rilievo, di cui parliamo più ampiamente nell’articolo sotto, è la disposizione in Costituzione che la legge elettorale debba dare alla coalizione vincitrice il 55% dei seggi: è la fine delle ipotesi di proporzionale puro, con o senza lo sbarramento del 5%, per garantire la governabilità al premier «eletto a suffragio universale e diretto per la durata di 5 anni».