Accordo quadro, no ai rilanci al ribasso sul prezzo risultato in gara
Il Consiglio di Stato distingue tra accordi aperti, misti e chiusi: non c’è spazio per riaprire il confronto competitivo con gli operatori se sono già definiti tutti i termini e le condizioni per l’esecuzione delle prestazioni
Nel caso di un accordo quadro stipulato con due operatori economici che già contenga tutti i termini e le condizioni per la conclusione dei successivi contratti attuativi, l’ente appaltante non può procedere ad un ulteriore confronto competitivo tra i firmatari al fine di richiedere un’offerta economica in ribasso rispetto ai prezzi indicati nel medesimo accordo quadro. Questa modalità si pone infatti in contrasto con la disciplina dell’accordo quadro, poiché viene ad alterare in maniera sostanziale...
