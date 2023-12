Accrual, approvato il piano dei conti unico per tutte le amministrazione pubbliche

Via libera al Piano dei conti Accrual. Il Comitato Direttivo della Struttura di Governance istituito nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha approvato il Piano dei conti per la dimensione (economico-patrimoniale) necessaria alle scritture contabili in partita doppia. Tale piano dei conti è unico per tutte le pubbliche amministrazioni destinatarie della Riforma 1.15 del Pnrr e andrà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025. A questo punto sembra difficile l’avvio della...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi